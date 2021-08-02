Mimarlar Odası’ndan orman yangınlarıyla ilgili açıklama

TMMOB Mimarlar Odası, Türkiye genelinde yaşanan orman yangınlarına ilişkin bir basın açıklaması yaparak, ülkemizdeki yangınların ormanlar içindeki canlıların katliamına dönüştüğünü belirtti.

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Ülkemizde yaşanan yangınlara dikkat çekilen Mimarlar Odası açıklamasında, günümüzde ormanlara insanlardan daha çok, uygulanan neo-liberal politikaların zarar verdiği belirtilerek, “Ormanı ekosistemin bir parçası olarak göremeyen politikalar kontrol altına alınmadan ormanlar üzerindeki baskıyı azaltmak da mümkün olmayacaktır” denildi.

Her yıl yüzlerce hektar orman alanının yangınlarla kaybolduğu, ekolojik dengenin, canlı yaşamının tahrip olduğunun, yangınla mücadelede büyük masraflar yapıldığının altı çizildi.

“KATLİAMA DÖNÜŞTÜ”

Mimarlar Odası’nın açıklamasında yangınlarla yok olan ormanların felaketlere neden olduğu belirtilerek, “Ülkemizde ormanlar içindeki canlıların katliamına dönüşen yangınlar, doğanın geri dönülmez yıkımı, yaşanan büyük facia ve felaketler, ekolojik dengenin bozulmasına neden oluyor. Biyolojik çeşitliliğin büyük ölçüde zarar görmesi erozyon, heyelân, sel-taşkın ve hava kirliliği gibi doğal afetlerin sayısında ve hızında artışlar meydana geliyor. Yangınlar sonucunda ormanların tahrip olması turizm, sağlık ve orman ürünleri elde etme şeklindeki yararlanmaları da olumsuz yönde etkiliyor” ifadeleri kullanıldı.

“YANGIN SÖNDÜRME İŞİ ÖZEL SEKTÖRE DEVREDİLEMEZ”

Son dönemlerde çıkan orman yangınlarında, uzmanlaşmış THK yangın söndürme uçaklarının devre dışı bırakıldığı hatırlatılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

* Son orman yangınları söndürme çalışmalarındaki sorunlar incelendiğinde yangınların söndürülmesinde görev alan çalışanların çoğunun bölgenin arazi yapısı ve yangınların özellikleri konusunda deneyimli olmadığı, politik kadrolaşma sonucu işe alınan insanlardan oluşturulduğu ve onların hayatlarının da tehlikeye atıldığı görülmüştür.