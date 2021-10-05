Minibüsle çarpışan otomobil savrularak hamile kadına çarptı

Aksaray’da minibüsün çarptığı otomobil kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen hamile kadına çarptı. Kadın hastaneye kaldırılırken, kaçan minibüsün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kaza, Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi istikametinden Paşacık Mahallesi istikametine seyreden ve henüz sürücüsü belirlenemeyen 68 ACG 315 plakalı minibüs önünde seyreden Mehmet B. (31) idaresindeki 68 DS 390 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkarak karşıya geçmek için bekleyen yabancı uyruklu Rokiyeh R. (22) isimli hamile kadına çarptı. Kaza sonucu hamile kadın yaralanırken, minibüs sürücüsü hızla olay yerinden kaçtı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirirken, polis ekipleri inceleme başlattı.

Yaralı kadın yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının ve karnındaki bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan minibüs sürücüsünün peşine düştü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)