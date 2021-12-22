Motosikletten düşen sürücü taksinin altında kalarak öldü!
İstanbul Bakırköy'de bariyerlere çarpan motosikletten fırlayan sürücü karşı yönden gelen taksiye çarpıp altında kaldı. Yaklaşık 20 metre boyunca taksinin altında sürüklenen motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Eski Havaalanı Caddesi Yolu’nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, Florya istikametinde ilerlediği sırada motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Beton bariyerlere çarpan motosikletten fırlayan sürücü, karşı yönden gelen 34 TGS 46 plakalı Kamuran B. idaresindeki taksiye çarpıp altında kaldı. Yaklaşık 20 metre taksinin altında sürüklenen motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Ölen sürücünün üzerinden kimlik çıkmazken, taksi şoförü Kamuran B. ifade için polis merkezine götürüldü. Gelen ekiplerin incelemelerinin ardından motosiklet sürücüsünün cansız bedeni ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA