MSB: 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin ATAK helikopterler tarafından etkisiz hale getirildiğini, bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının 12 olduğunu duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Bugün etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 12 oldu” denildi.