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MSB: Hudutlarda 2’si FETÖ, 2’si DEAŞ üyesi 13 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ, 2'si IŞİD terör örgütü mensubu 13 kişinin yakalandığını açıkladı.

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MSB: Hudutlarda 2’si FETÖ, 2’si DEAŞ üyesi 13 kişi yakalandı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ, 2’sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” denildi. DHA

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