Müdüre ayakkabı fırlatan öğretmene şok

Rehber öğretmenler toplantısında tartıştığı müdüre kızarak ayakkabısını fırlatan öğretmene bir sene kademe ilerleme cezası verildi. Öğretmen kararı yargıya taşıdı. Davaya son noktayı koyan Danıştay, öğretmenin cezasını onadı.

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Anadolu Lisesi’nde meydana gelen olayda, Rehberlik Yürütme Kurulu toplantısında okul müdürü ile bir rehber öğretmen tartışmaya başladı. İddiaya göre, öğretmen, “Haysiyetsiz, şerefsiz” diyerek, ayağından çıkardığı ayakkabısını okul müdürüne fırlattı.

Müdürün şikâyetçi olmasıyla birlikte Valilik İl Millî Eğitim Disiplin Kurulu, müdüre hakaret ederek ayakkabı fırlatan öğretmene bir yıl kıdem ilerleme cezası verdi. Öğretmen kararı İdare Mahkemesine taşıdı.

Mahkeme, ayakkabısını çıkararak müdüre fırlattığı iddialarının sübûta erdiği, ‘amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak' fiilini işlediği gerekçesiyle, dava konusu işlemi hukuka uygun bularak, davanın reddine karar verdi.

Cezanın iptalini talep eden davacı öğretmen, mahkeme kararını temyiz etti. Danıştay 12. Dairesi de kararı onadı. (İHA)