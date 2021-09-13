Muğla Orman Bölge Müdürü: Hemen ağaçlandırma çalışmalarına başlayacağız

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, bölgede yaşanan büyük yangınlar sürecini ve şu an itibariyle yürütülen çalışmalar hakkında basın açıklaması yaptı. Yaprak, 15 günde 75 yangına müdahale edildiğini belirterek “Yanan alanların kesilip sahaların temizlenmesinin ardından hemen ağaçlandırma çalışmalarına başlayacağız” dedi.

Yaşar ANTER

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Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak bugün Ula ilçesindeki Yangın Yönetim Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

15 GÜNDE 75 YANGIN MEYDANA GELDİ

Yaprak, 29 Temmuz'da Marmaris yangınıyla başlayan ve 12 Ağustos'ta Köyceğiz yangınının kontrol altına alınmasıyla sona eren 15 günlük süreçte 75 yangının meydana geldiğini söyledi. Yangınların kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları yapıldığını ve şu an itibariyle tüm yangın bölgelerinde kesim işleminin başladığını belirten Yasin Yaprak, şöyle konuştu:

“Bu süreçte yaklaşık 52 bin hektarlık tarım ve orman alanı zarar gördü. Bazı günlerde ise aynı anda sekiz büyük yangınla mücadele etmek zorunda kaldık. Özellikle Marmaris yangınında ilk önceliğimiz can ve mal kaybının yaşanmamasıydı. Bu nedenle ilk andan itibaren hem kara hem hava araçlarını buna göre yönlendirdik. Yanan alanların kesilip sahaların temizlenmesinin ardından hemen ağaçlandırma çalışmalarına başlayacağız.”