Muğla’da 39 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ve Bodrum ilçeleri açıklarında aynı gün toplam 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 14 Ekim saat 04.10'da bir grup düzensiz göçmen olduğu, bindikleri lastik botun makine arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından bahse konu lastik bot içerisindeki 11 düzensiz göçmen kurtarıldı.

TÜRK KARASULARINA İTİLDİLER

Aynı gün saat 11.15’te, yine Datça ilçesi açıklarında lastik bot ve can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot ve can salı içerisindeki toplam 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bir gün içinde Bodrum ve Datça'da toplam 39 düzensiz göçmen kurtarılarak yasal işlem başlatıldı.