Muğla’da sis etkili olmaya başladı

Muğla'nın Bodrum, Milas ve Yatağan ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda sabah saatlerinde başlayan sis trafiğin önemli ölçüde aksamasına neden oldu. Maddi hasarlı kazaların meydana geldiği siste trafik polisleri ve jandarma ekipleri önlemleri artırdı.

Yaşar ANTER

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Muğla’nın Bodrum, Milas ve Yatağan ilçelerinde bu sabah saatlerinde başlayan ve öğleden sonra kadar devam eden yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi. Milas ile Aydın'ın Söke ilçesi arasındaki Bafa Gölü bölgesinde de etkili olan sis nedeniyle maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Bölge trafik polisi ve jandarma trafik ekipleri Bodrum- Muğla ve Bodrum- İzmir Karayolu'nda araçların sis yoğunluğuna uygun olarak hareket etmeleri yönünde sık sık uyarılarda bulundu. Bölgedeki yoğun sisin iki gün daha etkisini göstereceği belirtildi. Bodrum- Milas ve Yatağan karayolunda görüş mesafesinin zaman zaman 50 metreye kadar düştüğü görüldü.

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