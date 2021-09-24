Mustafa Şentop: Türkiye üretim bakımından savunma sanayinde çok ileriye gidecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, TEKNOFEST'i ziyaret etti. Şentop, "Çok kısa zamanda büyük mesafeler alındı, inşallah çok daha kısa zamanda daha büyük mesafeleri alacağız ve Türkiye üretim bakımından savunma sanayinde çok ileriye gidecek" dedi.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TEKNOFEST’i ziyaret etti. Şentop, alanı gezerken ziyaretçilerle sık sık fotoğraf çektirdi. Stantları tek tek gezen Şentop, geliştirilen ürünler hakkında bilgiler aldı.

“TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİ ÜRETİMİNDE ÇOK İLERİ GİDECEK”

Mustafa Şentop, TEKNOFEST 2021’i ziyaretinde gazetecilere, açıklamalarda bulundu. Teknoloji alanındaki küçük adımların daha sonra geometrik bir şekilde kendisini katlayarak devam ettiğine işaret eden Şentop, açıklamasında şunlara değindi:

* Çok kısa zamanda büyük mesafeler alındı, inşallah çok daha kısa zamanda daha büyük mesafeleri alacağız ve Türkiye üretim bakımından savunma sanayinde çok ileriye gidecek.

* Elinizde imkanlar olursa bunları yerli olarak, milli olarak geliştirebiliyorsanız, kimseye muhtaç olmadan savunma sanayi imkanlarına sahipseniz, o zaman çok daha güçlü bir ülke olursunuz. Masada güçlü olmanın, diplomasi alanında güçlü olmanın şartı da budur. DHA