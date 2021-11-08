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Müşterisinin aracına bıçakla saldırdı

Zonguldak’ta Çaydamar Mahallesinde bir iş yerinde alacak-verecek tartışmasında iki kişi gözaltına alındı.

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Müşterisinin aracına bıçakla saldırdı

Olay Çaydamar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 67 AF 523 plakalı otomobile döşeme yaptırmak için bir kişi aracını iş yerine bıraktı.

Taraflar arasında alacak-verecek iddiasıyla çıkan tartışmada, müşteri aracıyla olay yerinden ayrılmak istediği sırada A.A. ve M.A. isimli şahıslar araca bıçakla saldırdı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan A.A. ve M.A.’yı kıskıvrak yakaladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. İHA

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