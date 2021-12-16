Müteahhit cinayetinde sanığa müebbet hapis

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, birlikte alkol aldığı müteahhit Çelebi Aydaş'ı tabancayla vurarak öldüren Fatih Oktay, yargılandığı davada müebbet hapse çarptırıldı.

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Olay, 16 Haziran 2019 günü Gölcük ilçesi Halıdere Yeni Mahallesi 2122. Sokaktaki bir villada meydana geldi. Müteahhit Çelebi Aydaş ile cezaevinden firar eden Fatih Oktay birlikte alkol aldıktan sonra tartıştı.

Tartışmanın ardından yatak odasına geçen Çelebi Aydaş’ın yanına giden Fatih Oktay, onu tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Fatih Oktay, 5 Temmuz 2019 günü Çanakkale’de çalıntı bir araç kullanırken polis tarafından yakalandı.

Kocaeli’ne getirilen Fatih Oktay ifadesinde, Çelebi Aydaş’ı çıkan tartışma nedeniyle öldürdüğünü söyledi. Adliyeye sevk edilen Fatih Oktay tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün karar duruşması görüldü. Duruşma salonunda tutuklu sanık Fatih Oktay, öldürülen Çelebi Aydaş’ın ailesi ve avukatlar hazır bulundu. Sanığın sabıkalı geçmişini değerlendiren ve silahla kasten öldürme eylemini işlediğinin sabit olduğuna kanaat getiren mahkeme heyeti, herhangi bir indirim uygulanmaksızın müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti. DHA

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