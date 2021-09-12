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Mutfağa giren kadın gördüğü manzara sonrası kendini dışarı zor attı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir eve giren yılan büyük paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından yakalanan yılan doğaya bırakıldı.

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Mutfağa giren kadın gördüğü manzara sonrası kendini dışarı zor attı

İlçeye bağlı Ağlıboğaz Mahallesi Mücahit Sokak üzerinde oturan Fatma Tatar, mutfağında yılan görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Korkudan evden çıkan Tatar, itfaiye ekiplerinin gelmesiyle ekiplere yılanın yerini gösterdi.

Ekipler, mutfak tezgahının altına giren yılanı, canlı olarak yakalayarak doğaya saldı. DHA

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