‘Narko Alan Diyarbakır’ projesi 1200 polisle gece de sürüyor

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında Bağlar ilçesinde 1200 polisle başlatılan 'Narko Alan Diyarbakır' projesi 80 kritik noktada özel harekat polislerinin desteğiyle gece de ara sokaklarda ve caddelerde devam ediyor.

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Diyarbakır Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın’ın talimatları doğrultusunda merkez Bağlar ilçesinden gelen yoğun ihbar ve şikayetler üzerine 21 Eylül’de ‘Narko Alan Diyarbakır’ projesi başladı.

İlçede başlayan projede ekipler tarafından video ve fotoğraflar sonucunda tespit edilen 80 kritik noktada arama ve kontrol sıklaştırıldı. İlçenin Kaynartepe Mahallesi’ne konuşlanan ekipler burada hem yaya hem de zırhlı araçlarla devriye görevi yürütüyor. Görev alan ekiplere Özel Harekat Timleri de destek veriyor.

2 AY SOKAK ÇALIŞMASI YAPILDI

Merkez Bağlar ilçesinde 2 ay boyunca çalışma yapıldı. Çalışmanın ardından ekipler, tüm sokakları tek tek görüntüleyip, fotoğrafladı. Toplanan görsel ve bilgiler sonucunda ‘Narko Alan Diyarbakır’ projenin başlatılması için düğmeye basıldı. Bu kapsamda proje Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden her gün ekiplerin çıkış yapmasıyla başlıyor.

ŞÜPHELİLER VE OTOMOBİLLER DİDİK DİDİK ARANDI

Ekipler, gece saatlerinde girdikleri mahallelerde şüpheli olan kişileri ve otomobilleri durdurarak Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Yakalama timleriyle birlikte süren uygulamada aynı zamanda Terörle Mücadele, Narkotik, Asayiş timleri de yer aldı. Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamada, bazı şüpheliler gözaltına alındı. DHA