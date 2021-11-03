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Nijeryalı damat, sandalye üzerine çıkarak ‘evet’ dedi

Turistik gezi için Bursa'nın İnegöl ilçesine gelen Nijeryalı Nick (30) ve Valentine Eze (26) çifti, burada nikah kıyarak evlendi. Damat, 'evet' cevabını sandalye üzerine çıkarak verdi.

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Nijeryalı damat, sandalye üzerine çıkarak ‘evet’ dedi

Nijerya’dan İnegöl’e turistik gezi için gelen Nijeryalı Nick ve Valentine Eze çifti, burada evlenmeye karar verdi.

İnegöl Nikah Dairesi’ne başvuran çift, saat 13.00’te düzenlenen nikah töreni ile evlendi.

Damat, ‘evet’ cevabını daha iyi duyulması için sandalyenin üzerine çıkarak verdi. DHA

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