Nişanına bir hafta kala kazada can verdi
Kütahya'da yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Esra Uslu'ya otomobil çarptı. Hayatını kaybeden 21 yaşındaki Uslu'nun bir hafta sonra nişanlanacağı öğrenildi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Fuat Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Esra Uslu’ya, Halil İbrahim Ergun idaresindeki otomobil çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 21 yaşındaki Uslu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, EsraUslu’nun bir hafta sonra nişanlanacağı öğrenildi.