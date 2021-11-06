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Oğlunun düğünü öncesi kına gecesinden dönerken kazada öldü

Samsun'da bugün evlenecek olan oğlunun düğünü öncesi yapılan kına gecesinden dönerken kullandığı hafif ticari araç, su kanalına devrildi. Kazada 53 yaşındaki Murat Özyürek hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 14:09 - 06 Kasım 2021 Güncellenme:
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Oğlunun düğünü öncesi kına gecesinden dönerken kazada öldü

Kaza, saat 03.30 sıralarında 19 Mayıs ilçesi Sarıgazel Tabiat Parkı mevkiinde meydana geldi. Bafra ilçesi Gökçekent Mahallesi eski muhtarı Murat Özyürek, kullandığı hafif ticari aracın direksiyon kontrolünü kaybetti.

Su kanalına devrilen araç sürüklendi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla Özyürek’in cansız bedenine ulaşıldı.

Murat Özyürek’in bugün evlenecek olan oğlunun düğünü öncesi yapılan kına gecesinden döndüğü öğrenildi. DHA

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