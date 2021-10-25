Okmeydanı’ndaki asayiş denetiminde pompalı tüfek ve tabanca bulundu

İstanbul Şişli Okmeydanı'nda, asayiş denetimi yapıldı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği denetimde şüpheli araçlar aranırken, sürücü ve yolculara GBT sorgusu yapıldı. Bir otomobilde ruhsatsız pompalı tüfek ve tabanca bulundu.

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Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Okmeydanı’nda geniş çaplı asayiş denetimi gerçekleştirdi. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldığı belirtilen denetimde semtin tüm giriş çıkışlarında denetim noktaları oluşturuldu.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği denetimde, şüphe üzerine durdurulan araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolculara da Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Denetimlerde durdurulan bir otomobil içerisinde yapılan aramada ruhsatsız pompalı tüfek ve tabanca bulundu. Polis, araçtakileri gözaltına alırken, bulunan silahlar incelenmek üzere Kriminal Polis Laboratuvarına gönderildi. DHA