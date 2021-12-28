Okul basan veli öğretmenleri darp etti!

Erzurum’da bir okulda müdür ve iki öğretmen, öğrencilerinin velisi ile yakınları tarafından darp edildi. Yaşanan olay sonrası sendika mensupları okul önünde saldırıyı protesto ederek tepkilerini dile getirdi.

Orhan BOZKURT

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Erzurum’un Palandöken ilçesinde bulunan Kayakyolu Çimento Müstahsilleri İşverenler Sendikası Ortaokulu'nda müdür ve iki öğretmen dasrp edildi. Önceki gün yaşanan olayda iki ortaokul öğrencisi okul dışında kavga etti.

Kavga eden öğrencilerden birisinin velisi olayı duyunca okula geldi. O esnada konferans salonunda öğretmenlerle kurul toplantısında olan okul müdürü Erdem Koç, velinin isteği üzerine dışarı çıktı. Öğrenci velisi, “Çocuklar kavga etmiş, haberiniz yok, sahip çıkmıyorsunuz” diyerek müdürle tartışmaya başladı.

Toplantının devam ettiğini belirten okul müdürü Koç, “Müdür yardımcımız sizinle ilgilensin, ben de toplantıdan sonra geleceğim” diyerek salona dönmeye çalıştı. Bunun üzerine sinirlenen öğrenci velisi yanındaki iki kadın ile birlikte okul müdürü Erdem Koç ile öğretmenler Abdullah Çarlığa ve Muhammet Tahir Fırat'ı darp etti.

Olayın ardından darp raporu alan ve şikâyetçi olan müdür ile öğretmenler, konuyu yargıya taşıdı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, konuyla ilgili olarak hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

“ÖĞRETMENLER HEDEF HALİNE GELDİ”

Ortaokul önünde bugün buluşan öğretmen, okul yöneticileri ve sendika üyeleri, ellerinde şiddete tepki gösterilen dövizlerle olayı protesto etti. Saldırıyı şiddetle kınayan Eğitim Bir-Sen Erzurum 2 No'lu Şube Başkanı Mustafa Karataş,

“İyiyi, kötüyü, saygıyı öğrendiğimiz okullarımız zorbalığın ve şiddetin mekânı olmamalı. Bu değerleri çocuklarımıza öğreten ve eğiten öğretmenlerimiz hedef haline geldi. Öğretmenin ve kurum çalışanlarının görevlerini yaparken beklenmedik zaman ve mekânda şiddete uğrama korkusu yaşamadan görevlerini rahatça ifa edecekleri yasal düzenlemeler bir an önce çıkarılmalıdır.

Okul önlerinde gerekli önlemler alınmalı, güvenlik kadroları sağlanmalıdır. Okulları şiddet ortamına dönüştüren, huzur bozan ve öğretmenlere el kaldıran hadsizlere yasal zeminde hadleri mutlaka bildirilmeli ve yaptıkları karşılıksız kalmamalıdır” dedi.