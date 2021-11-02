Öldüğü, cesedi kokunca anlaşıldı

Denizli’de kaldığı büroda ölen 58 yaşındaki Ali Yılmaz dört gün sonra bulundu. Komşular iş hanını saran koku nedeniyle polisi arayınca olay ortaya çıktı.

Selami AYDIN

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Olay Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. Gazi Bulvarı üzerindeki Hamdibey İş Hanının ikinci katında sahiplerinin kullanmadığı bir inşaat şirketi bürosunda kalan Ali Yılmaz henüz bilinmeyen bir nedenle öldü.

Yılmaz'ın yokluğunu iş hanındaki diğer işletme sahipleri fark etmedi. Günler sonra bürodan kötü kokuların gelmesi üzerine komşuları polisi arayarak durumu bildirdi.

İÇERDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay yerine gelen polis ekipleri bürodan içeri girdiklerinde Yılmaz'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Yalnız yaşadığı öğrenilen Yılmaz'ın en az dört gün önce öldüğü ifade edildi. Cesedin bulunduğu büroda olay yeri incelemesi gerçekleştirildi.

Savcının talimatı ile cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polis cesedi iş hanından çıkarırken kötü koku nedeniyle ceset torbası ve tabut kullandı. Denizli Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.