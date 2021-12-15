Onlar kavga etti, arkadaşları gülerek izledi

Isparta’da okul çıkışı karşı karşıya gelerek saç baş kavga eden 2 genç kızı arkadaşları ayırmak yerine cep telefonu kamerasından kayıt altına alarak kavgayı gülerek izlediler. Kızların sokak ortasındaki kavgası, görenleri hayrete düşürdü.

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Isparta’nın Çünür Mahallesi’nde cadde üzerinde kavga eden 2 genç kız görenleri hayrete düşürdü. Öğle saatlerinde okul çıkışı karşı karşıya gelen genç kızlar, henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle iki genç cadde üzerinde birbirine girdi. Saç baş kavga eden kızların kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. Okul arkadaşları kavgayı ayırmak yerine cep telefonu kamerası ile kayıt altına alarak olayı gülerek izlediler.

Kavgayı cep telefonu kamerasıyla da kaydeden arkadaşlarının “Ben olsam kafasını bisiklet zincirine sokardım, ayırıyormuş gibi yapın ayırmayın” dediği duyuldu.

Sokaktan geçen vatandaşlar kavgayı ayırmak istese de başarılı olamadı. Kızlar bir süre sonra ayrılarak olay yerinden ayrılırken, yaşanan olaydan geriye ise cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler kaldı. (İHA)

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