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Ortalık savaş alanına döndü! İki grup arasında bıçaklı, taşlı, sopalı kavga

İstanbul Sultangazi'de, yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı, sopalı kavga, cep telefonuyla kaydedildi.

Yayınlanma: 12:08 - 13 Aralık 2021 Güncellenme:
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Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde bulunan Dökümcüler Sitesi’nde farklı iş yerlerinde çalışan Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Taraflar birbirine bıçak, sopa, taş ve demir parçalarıyla saldırdı.

Kavga anları ise bir vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, tarafların taş ve sopalarla birbirlerine saldırdıkları, bazı kişilerin elinde bıçak olduğu görülüyor. DHA

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