Osmaniye’de yolcu otobüsü alev alev yandı

Osmaniye’de otoyolda seyir halinde olan yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanarken, şoförün dikkati sayesinde otobüste bulunan yolcular ölümden döndü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mersin'den Batman'a giden F.Ş. idaresindeki 07 AIM 803 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmından bilinmeyen bir nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden otobüs şoförü otobüsü hemen sağa çekti.

Otobüsün içerisinde bulunan 28 yolcu alevler büyümeden tahliye edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otobüse müdahale ederken sağlık ekipleri de tedbir amaçlı olay yerinde hazır bulundu. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, otobüs kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan yangının çıkış nedeni kesinlik kazanmazken, otobüste bulunan 28 yolcu olay yerine gelen başka bir otobüs ile yolculuklarına devam etti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)