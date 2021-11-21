Otobanda uzun namlulu cinayet!

İstanbul’da seyir halindeki bir otomobile kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silahla ateş edildi. Olayda Özcan Erden hayatını kaybetti. Erden’in bulunduğu aracı bir taksi durağına bırakan arkadaşı, daha sonra emniyete giderek ifade verdi.

Habip ATAM

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Olay, Çekmeköy, Şile Otoyolu’nda meydana geldi. Polis ekiplerine yapılan bir ihbarda, uzun namlulu bir silahla bir otomobile ateş edildiği belirtildi. Polis, plakası belirtilen saldırıya uğrayan aracı Taşdelen'de bir taksi durağında terk edilmiş olarak buldu. Aracın içerisine bakan ekipler, 33 yaşındaki Özcan Erden'in cesediyle karşılaştı. Aracın bagajında ise çelik yelek bulundu.

10 SUÇ KAYDI

Olay yeri inceleme ekipleri, olayın uzun namlulu silahla gerçekleştirildiğini tespit etti. Araştırmalarda, Özcan Erden'in 10 suç kaydı olduğu belirlendi. Erden'in cesedi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

SÜRÜCÜ İFADE VERDİ

Polisin araştırmaları sürerken aracı süren ve taksi durağına terk eden Ç.Ö. emniyete giderek ifade verdi. Kendilerine kimin ateş ettiğini bilmediğini belirten şüphelinin 20 suç kaydı olduğu bildirildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtilirken, Özcan Erden'e ateş edilen aracın tespiti için güvenlik kamera çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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