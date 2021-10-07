Otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kahramanmaraş’ta yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi seyir halindeki halk otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar halk otobüsünün araç kamerasına yansıdı.

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Kaza, Onikişubat ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Hacı Ali Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddedeki yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen İhsan M., ayağı takılıp dengesini kaybetti.

İhsan M., o sırada caddede seyir halinde olan E.Y. idaresindeki halk otobüsüne çarptı, altında kalmaktan son anda kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı ise otobüsün araç kamerasına yansıdı. İHA