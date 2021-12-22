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Otomobil, buzlanan yolda devrildi: 5 yaralı

Van'ın Çaldıran ilçesinde buzlanan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 10:57 - 22 Aralık 2021 Güncellenme:
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Otomobil, buzlanan yolda devrildi: 5 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Çaldıran-Özalp karayolu Yağbasan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, buzlanan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

Kazada otomobildeki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta çıkarılan 5 kişi, ambulanslarla Çaldıran Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. DHA

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