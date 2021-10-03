Otomobil ile çarpışan motosikletli kurye hayatını kaybetti

İstanbul Sarıyer'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli kurye, karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yola fırlayan kurye ağır yaralandı. Kurye, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Sarıyer Demirciköy Yolu, Sazlıdere Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir pizza firmasında kurye olarak çalışan Ferdi S. 34 TT 9060 plakalı motosiklet ile aldığı siparişi teslim etmeye giderken şiddetli yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Virajı alamayan kurye, karşı şeritten gelen 34 ND 3563 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yola fırlayan kurye ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıkları kuryeyi yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ferdi S. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.