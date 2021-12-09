Otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman Çelikhan Karayolunda minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kaza, gece geç saatte Çelikhan Adıyaman yolunun 11. kilometresinde meydana geldi. Haydar Yılmaz idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen Gökhan Karpuzcu idaresindeki minibüs kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ve aynı araçta bulunan Serdar ve Pınar Yılmaz yaralandı. Otomobil içerisinde sıkışan yaralılar olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar önce Çelikhan Devlet Hastanesine, oradan da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. İHA

İlginizi Çekebilir Kaza yapan spor otomobilin sürücüsü, aracını bırakıp kaçtı