Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı; sürücüler öldü

Balıkesir'de otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücüler İbrahim Çelik ile Abdullah Topal yaşamını yitirdi.

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Kaza, sabah saatlerinde Bandırma ilçesi Merinos mevkisinde meydana geldi. İbrahim Çelik yönetimindeki ı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek Abdullah Topal yönetimindeki balık yüklü kapalı kasa minibüs ile kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçta sıkışına Çelik ve Topal’ın hayatını kaybettiği belirledi.

İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan İbrahim Çelik ile Abdullah Topalın cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. DHA