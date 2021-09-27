Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydan gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

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Kaza, Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Bostancı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. (44) idaresindeki otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan A.C. (74) idaresindeki motosiklet çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerin 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede motosiklet sürücüsü A.C.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. A.C.’nin cenazesi morga kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. İHA