Otomobil ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
Kilis’te TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Kilis-İslahiye Karayolu 45'inci kilometresinde Gülbaba (Martavan) köyü yakınlarında Mehmet Akif Erdoğan yönetimindeki TIR ile Nihad Abdulvahap yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan yabancı uyruklu, Muvaffak Zennub, Muhammet Nur Kordiye, Jihat Muhsen ile Muhammet Abu Zeytun olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ile tır sürücüsü Mehmet Akif Erdoğan, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.