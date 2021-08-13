Otomobil şarampole devrildi, ölü ve yaralılar var

Aksaray'da, şarampole yuvarlanan otomobildeki sürücü Murat Genç (48) ile ablası Fidan Atılmış (59) yaralandı, ağabeyi Veli Genç (60) ise yaşamını yitirdi.

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Kaza, saat 07.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir yolunun 27’nci kilometresinde meydana geldi. Memleketi Tunceli’den İzmir’e giden Murat Genç yönetimindeki 35 GC 6351 plakalı otomobil, iddiaya göre, dalgınlığı sonucu kontrolünden çıkarak, şarampole uçtu. Kazada Murat Genç ile ablası Fidan Atılmış ve ağabeyi Veli Genç yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan ağır yaralı Veli Genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Abla ve kardeşinin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)