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Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Bitlis'te takla atan otomobildeki Leyla Ölez hayatını kaybetti, sürücü ile 3 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 17:58 - 24 Ekim 2021 Güncellenme:
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Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Tatvan-Hizan ilçeleri arasındaki kara yolunda Kırkbulak köyü yakınında meydana geldi.

Hizan’dan Tatvan’a giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 13 AAH 394 plakalı otomobil, takla attı. Otomobildeki Leyla Ölez hayatını kaybetti, sürücü ve 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalenin ardından yaralılar, Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. DHA

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