Otomobil takla attı, metrelerce sürüklendi…

Tunceli'de sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, kavşakta başka bir araca çarparak takla attı.

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Kaza, gece saatlerinde 15 Temmuz Bulvarı’nda meydana geldi. İ.A.’nın kullandığı otomobil, kavşakta H.Ç. idaresindeki otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kazada 3 kişi, yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, trafik ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçtaki yaralılar, ekipler tarafından kurtarılıp Tunceli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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