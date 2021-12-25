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Otomobilde 2 kilo 200 gram metamfetamin çıktı

Kayseri polisi, Doğu bölgelerindeki illerden temin edilen uyuşturucunun kente getirileceği bilgisi üzerine 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada, yastık içine gizlenen 2 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

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Otomobilde 2 kilo 200 gram metamfetamin çıktı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobille Doğu bölgelerindeki illerden temin edilen uyuşturucunun kente getirileceği bilgisini aldı.

M.Ş.V. isimli şüphelinin kullandığı araç, sabah saatlerinde, Malatya yolu uygulama noktasında durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada, yastık içine gizlenen 2 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. M.Ş.V. ve yanında bulunan kişi, gözaltına alındı. DHA

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