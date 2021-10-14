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Otomobildeki 101 kilo eroini ‘Magnum’ buldu

Van'da polisin yol kontrolü sırasında durdurduğu otomobilde narkotik köpeği 'Magnum' ile yapılan aramalarda 101 kilo 440 gram eroin ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

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Otomobildeki 101 kilo eroini ‘Magnum’ buldu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürpınar ilçesinde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeği ‘Magnum’ ile yapılan detaylı aramalarda 101 kilo 440 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki sorgusu sürüyor. (DHA)

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