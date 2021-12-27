Otomobildeki hoparlörlerden uyuşturucu çıktı

Denizli’de durdurulan araçta yapılan aramada hoparlör içinde uyuşturucu bulundu. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Selami AYDIN

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Denizli'ye ticaretini yapmak amacıyla uyuşturucu getirileceği ihbarını alan polis kent girişinde şüpheli aracı durdurdu. Narkotik ekipleri arama köpeği İsko ile araçta uyuşturucu aradı. Otomobilin bagaj kısmında zulalanmış esrara rastlandı. Ekipler ayrıca aracın hoparlörü içine gizlenmiş uyuşturucu buldu.

Denizli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada olayla ilgili olarak iki şüphelinin gözaltına alındığı duyuruldu. Şüpheliler uyuşturucu madde ticareti yapma suçlaması ile çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Diğer yandan hafta boyunca yapılan çalışmalarda 1 kilo 154 gram metamfetamin, 43 gram eroin, 485 gram esrar ve hassas teraziler ele geçirildi. Uyuşturucu ile yakalanan toplam 20 kişi adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

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