Haberler - Günün İçinden

Otomobilin çarptığı Mecit öldü, mahalleli lastik yakıp eylem yaptı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobilin çarptığı Suriye uyruklu 11 yaşındaki Mecit Muhammed hayatını kaybetti. Kazanın ardından yolu kapatan mahalleli, bölgede sık sık kazaların yaşandığını belirterek tepki gösterdi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Otomobilin çarptığı Mecit öldü, mahalleli lastik yakıp eylem yaptı

Kaza, dün gece saatlerinde Necmettin Erban Caddesinde meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mecit Muhammede çarptı. Yaralanan Muhammed, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Akçakale Devlet Hastanesi’nde, doktorların tüm çabasına kurtarılamadı.

Kazanın ardından toplanan mahalleli, lastik yakarak yolu trafiğe kapattı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgede sürekli kazaların yaşadığını belirten mahalleli, polis ekiplerinin uyarısı sonucu dağıldı. DHA

11 yaşındaki Muhammed'i, arkadaşı öldürmüş İlginizi Çekebilir 11 yaşındaki Muhammed'i, arkadaşı öldürmüş

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster