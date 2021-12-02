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Otomobille servis minibüsü çarpıştı; 3 öğrenci yaralandı

Aksaray'da öğrenci servis minibüsüyle otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada 3 lise öğrencisi yaralandı.

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Otomobille servis minibüsü çarpıştı; 3 öğrenci yaralandı

Kaza, saat 08.30 sıralarında Sağlık köyü yolundaki kavşakta meydana geldi. Ramazan İpek yönetimindeki otomobil ile Musa Kazım Öngün’ün kullandığı öğrenci servis minibüsü çarpıştı.

Kazada, Uluırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden 14 yaşındaki Rukiye Yoldaş, Cafiye Naz Özkulluk (14) ve Ezgi Potur (14) yaralandı.

Yaralıları, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. DHA

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