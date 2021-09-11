Otomobille yolda yatan köpeğin üzerinden geçti

İstanbul Sarıyer'de yolda yatan köpeği fark edemeyen sürücü, araba ile köpeğin üzerinde geçti. Acı içinde kaçan köpek, veterinere götürülerek tedavi edildi. Otomobilin köpeğin üzerinden geçmesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Olay, Zekeriyaköy’de perşembe günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yatan köpeği fark etmeyen sürücü, ‘Nero’ isimli köpeğin üzerinden geçti. Acı içinde kalan köpek, hızla kaçtı. Ne olduğunu anlamak için aracından inen sürücü ise otomobilin tamponunu kontrol ettikten sonra olay yerinden ayrıldı.

Otomobilin yolda yatan köpeğin üzerinden geçmesi bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

MAHALLE SAKİNLERİ SAHİP ÇIKTI

Bir süre sonra tekrar sokağa gelen ‘Nero’nun topalladığını ve yürümekte güçlük çektiğini gören mahalle sakinleri, köpeğe ne olduğunu anlamak için güvenlik kamera kayıtlarını izledi.

Görüntüleri gören mahalleli, burada köpeğin üzerinden otomobil geçtiğini görünce büyük şok yaşadı. Hemen polis merkezine giderek sürücüden şikayetçi oldular. Kısa sürede otomobilin bağlı olduğu şirket ve sürücü tespit edildi. Sürücüye Hayvan Koruma Kanunu’na göre 1500 lira idari para cezası uygulandı.

Şirket yetkilileri de ‘Nero’yu veterinere götürerek tedavi ettirdi. Arka ayağında ve vücudunda ezilme bulunan köpeğe mahalle sakinleri sahip çıktı. Şirket yetkililerinin de köpeğin üzerinden geçen kişiyi işten çıkardığı öğrenildi.

“ALLAH’TAN KÖPEK ÖLMEDİ”

Mahalle sakini Kahraman Çakır “Film ekibinin arabası köpeği görmedi. Köpeği ezdi. Biz de mahalle sakinleri olarak olaya el attık. Şikayetçi olduk. Film setinden geldiler. Ekip köpeği veterinere götürdü. Tedavi ettirdi. Allahtan ölmedi. Şu an bir şeyi yok. Tekerlek köpeğin ayağına denk gelmiş. Şu an köpek üç ayak basabiliyor” dedi. Tedavisi yapıldıktan sonra aynı yere bırakılan Nero’nun arka ayağına basamadığı görüldü.

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