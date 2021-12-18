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Otomobiller çarpıştı; 2 ölü, 5 yaralı

Van’ın Özalp ilçesinde aynı yöne giden iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

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Otomobiller çarpıştı; 2 ölü, 5 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Van-Özalp kara yolu Dereüstü Mahallesi Anzaf geçidi mevkiinde meydana geldi.

Aynı yöne giden sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 65 NP 133 plakalı otomobil ile 21 FZ 107 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. (DHA)

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