Para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı

Muğla'nın Milas ilçesinde belediye bünyesinde çalışan temizlik işçisi Dursun Girgin, yaptığı örnek davranışla gönülleri fethetti. Girgin, rutin temizlik faaliyeti sırasında yerde bulduğu para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı.

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Belediyede temizlik işçisi olarak görev yapan Dursun Girgin, Cumhuriyet Mahallesi'nde rutin mıntıka temizliği yaparken siyah bir naylon poşet gördü. Poşeti, temizlik arabasının içine atmak için aldığı sırada, yerde içinde para dolu cüzdanı fark etti.

Girgin'in, yerden aldığı cüzdanı amirine teslim etmesinin ardından Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti ve cüzdanı sahibine ulaştırdı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü amirlerinden alınan bilgiye göre, Girgin'in daha önce de benzer şekilde temizlik sırasında bulduğu cüzdanları sahiplerine teslim ettiği öğrenildi. (İHA)