Patlak lastikle 2 km kaçtı: Bekçileri hasmım sandım

Olay, Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Corona virüsü önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdüren bekçi ekipleri, Uğur M. yönetimindeki otomobili durdurmak istedi. Ancak dur ihtarına uymayan sürücü, otomobili bekçilerin üzerine sürerek hızla yoluna devam etti. Bölgeye takviye ekip isteyen bekçi ekipleri de şüpheli aracın peşine düştü.

OTOMOBİLLERİN ARASINA GİZLENDİ

Kovalamaca sırasında iki lastiği patlayan ve jant üzerinde kaçmaya devam eden Uğur M., ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Bir süre sonra yakalanacağını anlayan Uğur M., araçtan inerek yaya olarak kaçışını sürdürdü. Uğur M. bir süre sonra park halindeki otomobillerin arasında gizlenerek saklanmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı.

Yapılan aramada üzerinde tabanca ile bıçak ele geçirilen Uğur M. “Korktum panik yaptım. Aracımı bıraktım kaçtım, hasım sahibiyim. Bekçileri hasım sandım” diyerek kendisini savundu. Şüphelinin otomobili detaylı arama için emniyet otoparkına çekildi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL cezai işlem uygulanan Uğur M. gözaltına alındı. (DHA)

NİYE KAÇTIN? EHLİYETİM YOKTU!

Yine Bursa’nın Osmangazi ilçesinde polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan araç, yaklaşık 15 kilometre süren kovalamacanın ardından evin duvarına ardından da polis aracına çarparak durdu.

Araç içerisinde çıkarak kaçmaya çalışan iki zanlı ise ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Gazetecilerin neden kaçtın sorusuna ise ‘' ehliyetim yoktu ondan kaçtım'' demesi dikkatlerden kaçmadı.

Otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde içmek için kullanılan aparat ele geçirildi. Yapılan kontrollerde ehliyeti olmadığı tespit edilen Ali İhsan A.’ya ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL, tehlikeli araç kullanmaktan 6 bin 909 TL ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 12 bin 757 TL ceza kesildi. (İHA)

