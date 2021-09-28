Patron kaçtı, işçiler mağdur oldu

Mersin'de bir tekstil firmasının sahibi, gece işyerindeki tüm makineleri alarak kayıplara karıştı. Sabah işe geldiklerinde şok yaşayan işçiler, iş yeri sahibinden şikayetçi olurken, mağduriyetlerinin giderilmesini istediler.

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İddiaya göre, merkez Toroslar ilçesinde bulunan bir tekstil firmasının sahibi, dün gece saatlerinde iş yerine gelerek bütün makineleri alıp kayıplara karıştı.

Sabah iş yerine geldiklerinde şok yaşayan yüzlerce işçi, iş yerinin camlarını kırarak duruma tepki gösterdi. Ardından adliyeye giden işçiler, iş yeri sahibinden şikayetçi olduklarına dair Cumhuriyet Savcılığına dilekçe verirken, mağduriyetlerinin giderilmesini istediler.

“ALACAKLARIMIZIN ÖDENECEĞİ SÖYLENDİ”

İşçilerden Ozan Uğurlu, iş yerinde 100’ün üzerinde işçi çalıştığını söyledi. 7 yıldır aynı işyerinde çalıştıklarını söyleyen Uğurlu, “Eskiden burası başka bir isimdeydi, son 6-7 ay durumlar kötü olduğu için isim değiştirme kararı aldılar. Tüm çalışanlardan tazminattan vazgeçip, yeni firmaya geçiş yapmasını istediler. Biz de uzun yıllardır çalıştığımız için, yeni firmaya geçiş yaptık. Biz yıllık iznimizle, normal maaşımız ödense sıkıntı yok dedik. Ardından büyük bir iş aldık ve bunların parası gelince alacaklarımızın ödeneceği söylendi. Bu paraların hiçbiri ödenmedi. Dün de gece atölye tamamen boşaltılmış, bugün ise patronların hiçbirine ulaşamıyoruz. Her şeyi alıp kaçtılar” diye konuştu.

“BİZİM DIŞIMIZDA 50-60 KİŞİ DAHA ALACAKLI”

Şu anda 100’ün üstünde insanın mağdur olduğunu belirten Uğurlu, sözlerine şöyle devam etti:

“En az alacağı olan bir işçinin iş yerinden 7-8 bin lira alacağı bulunuyor. Şu anda mağduruz. Karakola gittik, ardından adliyeye gittik. Kaçanlardan şikayetçi olduk. İnşallah sonuç alırız. İçerdeki her şeyi alıp gitmişler. Bizim dışımızda dışarda da 50-60 kişi alacaklı.” İHA