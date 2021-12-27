Pınar’ın ölümünde ‘kolonya’ şüphesi

Bursa'da babasıyla yaşayan Pınar Bakkal metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Babası "Pınar'ın son zamanlarda alkol aldığını görmedim. Ama evde kolonya şişeleri buluyordum" dedi.

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Bursa’da yaşayan Pınar Bakkal, 10 yıl önce eşinden boşandıktan sonra anne ve babasının yanına yerleşti. Üç yıl önce annesini kaybeden Pınar Bakkal, iddiaya göre içine kapandı. Sakinleştirici ilaçlar alan Bakkal, corona virüsü nedeniyle iki yıldır zorunlu kalmadıkça evden çıkmadı.

19 Aralık gecesi rahatsızlanan kızı Pınar’ın, kendisini uykudan kaldırıp, “Baba bana bir şey oluyor’ dediğini söyleyen Orhan Bakkal, polise verdiği ifadesinde, şunları söyledi:

– Saat 01.15 sıralarında odama gelen Pınar, ‘baba ben nefes alamıyorum. Kendimi iyi hissetmiyorum’ dedi. Kendisine, ciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle kullandığı ilaçtan almasını önerdim. O lavaboya gidince ben de ilacı alıp ona vermek istedim. Çıkmayınca, lavabonun kapısını açtığımda kızım, ağzından köpükler gelmiş şekilde yerde yatıyordu. Ambulans çağırıp kendisini Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırdım. Beş gün süren tedavi sonrası öldü. Pınar, bazı günler alkol alıyordu. Son iki yıldır alkol kullandığına tanık olmadım. Son zamanlarda evde kolonya şişeleri buluyordum. Görmesem de içtiğini tahmin ediyordum.