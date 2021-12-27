Piyasaya sahte dolar ve TL sürerken yakalandılar

Muğla’nın Milas ilçesinde piyasaya sahte dolar ve Türk Lirası süren 4 kişi polisin yaptığı operasyon ile yakalandı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Güllük Mahallesi'nde piyasaya sahte 100 Türk Lirası ile sahte 50 ABD doları sürdükleri iddia edilen 4 kişi polisin iki haftalık teknik takibi sonucu yakalandı.

Güllük Mahallesi'ndeki iki eve gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler H.M.İ, S.S., T.Ç. ve İ.K. sahte 33 adet 100 TL ve sahte 50 dolar ile yakalandı. Şahısların evlerindeki bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu.

Milas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'nde sorgulamaları devam eden kişilerin daha sonra adliyeye sevk edilecekleri belirtildi. Şüphelilerin piyasa sürdükleri sahte paralarla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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