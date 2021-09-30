Polis her yerde kayıp Filistinlileri arıyor

Ülkemizde esrarengiz şekilde ortadan kaybolan 7 Filistinli gündem olurken, İstanbul Polisinin kent genelinde kayıp olduğu belirtilen 5 Filistinli ile ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.

Habip ATAM

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Türkiye’ye gelen Filistin uyruklu 7 kişi geçtiğimiz günlerde esrarengiz şekilde ortadan kayboldu. Filistin Dışişleri Bakanlığı'nın açıklama yaptığı; Başbakan Muhammed Iştiyye'nin de gündeme getirdiği belirtilen olay bir anda gündem olurken, Filistinliler'den 5'inin İstanbul'da ortadan kaybolduğu öğrenildi.

Aralarında üniversite öğrencilerin de bulunduğu kayıp Filistinlilerin ailelerinin emniyete giderek başvuru yaptıkları da öğrenildi. Yapılan başvuru üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinin çalışma başlatıldığı belirtildi. Şüphelilerin kaybolduğu noktalardan başlayarak güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan ekiplerin, yaşanan olayların çözümü için yoğun mesai harcadığı belirtildi.