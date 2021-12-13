Polisi bıçakla ağır yaralayan sözleşmeli er tutuklandı

Antalya'da daha önceden tanıdığı kadın polis memuru Leyla S.'yi çıkan tartışmanın ardından sokak ortasında bıçakla yaralayan sözleşmeli er Abdullah Ç. (26), tutuklandı.

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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Muratpaşa Mahallesi Şair Adem Dede Caddesi üzerinde meydana geldi.

Hakkari’de sözleşmeli er olarak görev yapan Abdullah Ç., izinli olarak geldiği Antalya’da, daha önceden tanıdığı Antalya Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde görevli polis memuru Leyla S. ile sokak ortasında tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah Ç., yanında taşıdığı bıçakla Leyla S.’yi karın bölgesinden 3 kez bıçaklayarak yaraladı. Leyla S.nin çığlıklarını duyan çevredekiler, kaçmaya çalışan Abdullah Ç.’yi yakalayarak darbetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri, suç mahallinde kaldırım üzerinde bulunan bıçak ve Leyla S.’ye ait tabancayı inceledikten sonra delil torbasına koydu.

Ağır yaralanan Leyla S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, vatandaşlar tarafından yakalanan Abdullah Ç. de polis ekiplerine teslim edildi. Abdullah Ç., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Abdullah Ç., bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Abdullah Ç., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Leyla S.’nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü, bilincinin yerinde olduğu kaydedildi. DHA

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