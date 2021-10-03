Pompalı dehşeti! İş yerini basıp öldürdüler

Adana'da Eren Teyyare'nin (32) kuru yemiş dükkanına gelen iki kişi, çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş açtı. Teyyare, olay yerinde hayatını kaybetti, kaçan şüpheliler aranıyor.

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Olay, saat 16.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. İbo Osman Caddesinde kuru yemiş dükkanı işleten Eren Teyyare’nin yanına husumetlisi olduğu ileri sürülen motosikletli iki kişi geldi.

KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI

Çıkan kavgada şüphelilerden biri Teyyare’ye pompalı tüfekle ateş etti. Dükkanına kaçmaya çalışan Teyyare, pompalı tüfekten çıkan saçmalarla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Teyyare kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, Teyyare’nin hayatını kaybettiği belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yeri incelemesinin ardından Teyyare’nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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