Rampa önüne park eden araç, engeli oldu

İstanbul Zeytinburnu'nda akülü sandalyesiyle karşıdan karşıya geçmek isteyen engelli Serdar Kurtuluş, kaldırımdaki rampanın önüne park eden araç nedeniyle geçemedi. Dakikalarca burada beklemek zorunda kalan Kurtuluş, duyarsızlığa isyan etti.

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İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi 58 Bulvar Caddesi'nde engelli Serdar Kurtuluş, akülü sandalyesiyle karşıdan karşıya geçmek isterken, kaldırımdaki rampanın önüne arabanın park etmesi nedeniyle dakikalarca burada beklemek zorunda kaldı.

YARDIMA ÇEVREDİKLER KOŞTU

İlk önce trafik polislerini aradığı belirten Kurtuluş, kendisine akşam saatleri olması nedeniyle ‘mesai bitti' denildiğini öne sürdü. Bir süre kaldırımda bekleyen Kurtuluş'un yardımına çevredikler koştu. Birkaç kişinin yardımıyla akülü sandalye kaldırımdan indirildi.

“BU SORUNLAR SIK YAŞANIYOR”

Bunun gibi sorunlarla sık sık karşılaştığını belirten Kurtuluş, belediyelerin bu konuya eğilmesi çağrısında bulundu; “Rampaya arabalar konulmasın, gerekli denetimler yapılsın, engelliler rahat geçsin” dedi.